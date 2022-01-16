В Афганистане на улицы Кабула снова вышли женщины в знак протеста против требований о ношении хиджаба.

Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на комментарий одной из участниц протеста в воскресенье, 16 января.

Женщины вышли на улицы в знак протеста против требований министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, согласно которым женщины должны носить платки и хиджабы.

"Мы вышли ради прав женщин. Мы протестовали мирно. Талибы притесняли меня", - заявила одна из участниц протеста.



Известно, что против протестующих женщин применили слезоточивый газ.

Напомним, что талибы запретили водителям в Афганистане слушать музыку и перевозить женщин без мужчин и хиджаба.

Также мы писали, что власти "Талибана" в провинции Газни запретили медработникам оказывать помощь женщинам, если их на прием не сопровождает мужчина.

Ранее "Страна" сообщала, что захватившие власть в Афганистане талибы ввели новые правила работы масс-медиа в стране, в том числе они обязали женщин-телеведущих носить хиджаб.

Кроме того, мы информировали, что в Кабуле талибы обезглавили волейболистку молодежной сборной Афганистана.