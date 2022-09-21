В Иране усиливаются протесты, начавшиеся в понедельник, 19 сентября, после того, как в полицейском участке умерла девушка, задержанная за неправильное ношение хиджаба.

Об этом сообщает Iran International English.

В настоящее время протестующие сжигают хиджабы и срывают портреты религиозных лидеров из правительственных зданий. Минимум пять протестующих были убиты, многие ранены, в том числе 10-летняя девочка, в которую выстрелили силовики.

"Иранские протестующие бросают камни в силовиков и заставляют их отступать", – пишет издание.

Протесты начались после сообщений о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция морали, и через три дня скончалась.

По официальной версии, у нее были проблемы с сердцем, но протестующие считают, что полицейские избили ее из-за неправильно надетого хиджаба.

Во время похорон Амин в городе Сакез в провинции Курдистан сотни людей скандировали "Смерть диктатору" и бросали камни в баннер верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Участники массовых протестов требуют провести расследование и найти тех, кто убил Махсу Амини. Люди скандируют: "Я убью каждого, кто убил мою сестру" и "Смерть Хаменеи, смерть диктатору".

Ранее мы писали, что Министерство исламской ориентации Ирана сообщило рекламным агентствам, что в связи с ужесточением правительством так называемого закона о хиджабе и целомудрии женщинам теперь запрещено появляться в рекламе.

Также "Страна" сообщала, что в начале года в Кабуле женщины вышли на протест против требований талибов о ношении хиджаба.