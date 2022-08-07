Министерство культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран запретило женщинам сниматься в рекламе.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на министерство.

"Министерство исламской ориентации Ирана сообщило рекламным агентствам, что в связи с ужесточением правительством так называемого закона о хиджабе и целомудрии женщинам теперь запрещено появляться в рекламе", - говорится в сообщении.

Соответствующее письмо было разослано министерством в выходные после того, как было опубликовано рекламное видео компании-производителя мороженого Domino.

На видео женщина, с накинутым на голову шарфом, но открытым лицом, едет сама за рулем автомобиля, а затем ест мороженое.

Правительственное агентство назвало рекламу "преступлением" и осудило использование актрисы, заявив, что такая реклама ведет к "пропаганде безнравственности" в обществе.

Этот запрет был введен на фоне того, что иранские власти ужесточают репрессии в отношении женщин, требуя от них соблюдения закона, предусматривающего обязательное ношение хиджаба в общественных местах.

Ранее мы писали, что талибы запретили водителям в Афганистане слушать музыку и перевозить женщин без мужчин и хиджаба.

Также "Страна" сообщала, что в Кабуле женщины вышли на протест против требований талибов о ношении хиджаба.