Радикальное движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, приняло ряд новых правил для водителей автомобилей в стране

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Kabul News.

"Не слушайте музыку и не употребляйте наркотические вещества во время управления транспортным средством. Не сажайте в машину женщин без хиджаба, не подвозите женщин без сопровождения родственника мужского пола на расстояние, превышающее 45 миль (72,4 км - Ред.)", - говорится в новых правилах.

Кроме того, теперь водители должны парковать свои автомобили в специально установленных для этого местах с целью совершения намаза (молитвы - Ред.), а также отращивать бороды и призывать к этому своих пассажиров мужского пола.

Уточняется, что данные правила разработаны созданным радикалами министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналогом существовавшего в 1996-2001 годах органа с функциями исламской полиции нравов.

Напомним, ранее мы писали о том, что талибы ввели новые правила работы масс-медиа в стране, в том числе они обязали женщин-телеведущих носить хиджаб. Кроме этого, в своде правил СМИ напомнили о том, что необходимо воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмов, которые продвигают "неподобающие этические нормы".

Кроме того, мы также сообщали о том, что Власти "Талибана" в провинции Газни запретили медработникам оказывать помощь женщинам, если их на прием не сопровождает мужчина.