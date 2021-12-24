Власти "Талибана", захватившие власть в Афганистане, в провинции Газни запретили медработникам оказывать помощь женщинам, если их на прием не сопровождает мужчина.

Об этом сообщает издание Etilaatroz со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

Ранее афганским женщинам было разрешено приходить в больницы в сопровождении родственниц. Однако теперь комиссия талибов постановила, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается за медицинской помощью без ведома мужчин.

Так, от врачей потребовали не оказывать помощь таким пациенткам и не запускать их в больницы.

Запрет распространяется и на другие провинции Афганистана.

Ранее "Страна" писала, что талибы запретили принуждать афганских женщин к замужеству. Кроме того, теперь афганским женщинам разрешено получать наследство от умерших членов семьи мужского пола.

Также мы сообщали, что талибы ввели новые правила работы масс-медиа в стране, в том числе они обязали женщин-телеведущих носить хиджаб. Кроме этого, в своде правил СМИ напомнили о том, что необходимо воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмов, которые продвигают "неподобающие этические нормы".