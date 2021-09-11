В субботу, 11 сентября, в афганском Кабуле прошел митинг студенток, которые выступали за политику талибов в отношении образования женщин.

Об этом в Twitter сообщает Afgan Urdu.

Большая часть участниц митинга - студентки университета Кабула. Помимо митинга они организовали в субботу семинар в стенах вуза. Также они прошлись по улицам столицы.

Участницы мероприятия выступали в поддержку решения талибов об обязательном хиджабе для женщин и раздельном обучении для студенток и студентов вузов. У протестанток были плакаты с проталибскими лозунгами.

کابل یونیورسٹی کے باہر طالبات طالبان اور اسلامی نظام کے حق میں مظاہرہ کررہی ہیں pic.twitter.com/Zngi1iwMvx September 11, 2021

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале сентября женщины Афганистана пытались провести митинг против ограничения их прав и свобод после перехода контроля над страной движению "Талибан". В итоге талибы в Кабуле слезоточивым газом разогнали протестный марш женщин.

Также мы сообщали о том, что 7 сентября в Кабуле талибы открыли огонь по протестующим, которые также выступали против решений, принимаемых талибами.

Кроме того, мы писали, что талибы сравнили работу женщин в правительстве с проституцией.