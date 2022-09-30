В Иране уже 15-й день продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали.

Протесты сопровождаются ростом числа погибших и задержанных, сообщает Reuters.

По подсчетам правозащитников погибли уже по меньшей мере 83 протестующих.

В ночь с 29 на 30 сентября протесты продолжались в Тегеране и других городах Ирана. Власти сообщили о более чем тысяче задержанных. Среди арестованных по меньшей мере 28 журналистов.

Напомним, что 13 сентября 22-летнюю девушку курдского происхождения Махсу Амини в Тегеране, куда она приехала с семьей, задержала полиция морали, объявив, что ее отпустят "после перевоспитания". Девушка нарушила правила о ношении хиджаба

Через несколько дней девушка умерла в больнице. Родственники и правозащитники сообщают, что это произошло после избиения. В полиции настаивают на сердечном приступе. После этого в стране начались протесты, преимущественно среди курдов.

Мы писали, что в Иране разгораются протесты после смерти задержанной за неправильно надетый хиджаб девушки. Есть погибшие.

Также мы писали, что во время визита в Нью-Йорк президент Ирана не пришел на интервью к журналистке с непокрытой головой.