В Иране к протестам, развернувшимся после смерти девушки курдского происхождения, задержанной полицией морали, присоединились школьницы.

Они массово снимают хиджабы, пишет ВВС.

В городе Кередж школьницы выгнали из школы работника системы образования.

На кадрах, размещенных в Twitter, видно, как они кричат "Позор!" и бросают в мужчину пустые бутылки из-под воды, пока он не отступает за ворота. Девушки при этом без хиджабов.

В начале этой недели в другом городе Шираз десятки школьниц перекрыли движение на главной дороге, размахивая платками в воздухе и выкрикивая "Смерть диктатору!"

Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022

Также о протестах школьниц сообщают в Тегеране и городе Сенендедж.

В Twitter также появляются фото девушек с непокрытой головой, которые показывают средний палец под портретами религиозного и политического деятеля Аятоллы Хаменеи и основателя Исламской Республики Рухоллы Хаменеи.

Напомним, что в Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. СМИ сообщают, что погибли уже более 80 человек.

13 сентября Махсу Амини в Тегеране задержала полиция морали, объявив, что ее отпустят "после перевоспитания", поскольку она нарушила правила ношения хиджаба.

Через несколько дней она умерла в больнице. Правозащитники заявили, что перед этим ее избили в полиции. В полиции настаивают на сердечном приступе. После этого в Иране начались протесты, преимущественно среди курдского населения.