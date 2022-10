В Иране к протестам, развернувшимся после смерти девушки курдского происхождения, задержанной полицией морали, присоединились школьницы.

Они массово снимают хиджабы, пишет ВВС.

В городе Кередж школьницы выгнали из школы работника системы образования.

На кадрах, размещенных в Twitter, видно, как они кричат "Позор!" и бросают в мужчину пустые бутылки из-под воды, пока он не отступает за ворота. Девушки при этом без хиджабов.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H

В начале этой недели в другом городе Шираз десятки школьниц перекрыли движение на главной дороге, размахивая платками в воздухе и выкрикивая "Смерть диктатору!"

Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS