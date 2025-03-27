Утечка из мессенджера Signal, в закрытом чате которого соратники президента США обсуждали детали ударов по йеменским хуситам, стала темой №1 в западных медиа. Команду Дональда Трампа обвиняют в невероятной халатности, которая повлекла обнародование секретных данных.

Скандал разразился после того, как главный редактор журнала The Atlantic и ярый противник Трампа Джеффри Голдберг был, как утверждается, случайно добавлен в групповой чат Signal, где обсуждали военную операцию США против хуситов.

Это произошло 11 марта, когда советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц создал чат для координации действий администрации Трампа. В чате участвовали высокопоставленные чиновники, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

Голдберг получил доступ к оперативным деталям, включая время и цели атак, используемое оружие и последовательность действий. Через два часа после получения этой информации США начали серию авиаударов по хуситам. Впоследствии Голдберг опубликовал статью со скринами переписки.

Администрация Трампа сначала вообще отрицала факт утечки. Но затем Уолтц признал, что создал этот чат, и пообещал разобраться, как в него попал журналист.

Также подтвердил обсуждение операции в мессендлжере глава Пентагона. При этом он уверял, что никакой секретной информации там не публиковали. Хотя американские СМИ со ссылкой на военные источники это утверждения оспаривают, ссылаясь на опубликованные в The Atlantic скрины сообщений Хегсета о времени ударов по Йемену еще до того, как они были нанесены.

Эта история вызвала массированную атаку на команду Трампа со стороны его политических противников и большей части западной прессы. Более того, брожение началось и в среде республиканцев. В Конгрессе уже инициировали расследование утечки.



Что все это значит?



Прежде всего стоит отметить, что сама эта история выглядит крайне странно.

До сих пор точно непонятно, каким образом последовательного противника Трампа Голдберга добавили в чат. Хотя вину за это взял на себя Уолтц, информацию о том, кто именно это сделал, противоречивая. Так, согласно одной версии, его добавил в чат заместитель Уолтца Алекс Вонг.

Случайное добавление Голдберга в чат можно считать только результатом невероятного совпадения. Правда, есть объяснение такой случайности: ошибка произошла из-за совпадения инициалов главреда The Atlantic - JG - с Джеймисоном Гриром, торговым представителем США. Однако зачем было добавлять в чат этого далекого от военный сферы чиновника, абсолютно непонятно.

Если Голдберг попал в чат не случайно, а специально, то зачем это понадобилось Уолтцу, с аккаунта которого в Signal создавался чат? Если он хотел как-то навредить Трампу, то с учетом его должности логичнее это было сделать тайно. В Signal же видно, кто кого добавил.

Более правдоподобной версия о намеренном добавлении Голдберга в чат становится в случае, если это сделал Алекс Вонг. Он долгое время работал помощником у сенатора-республиканца Тома Коттона, который сейчас критикует Илона Маска и некоторые действия Трампа. Поэтому теоретически Вонга могли использовать для проведения спецоперации против президента США. Хотя в таком случае его уже публично назвали бы виновным. Но этого пока не случилось. Не исключено, что пока у Трампа ещё ведут расследование, выясняя мотивы его собственные и возможных заказчиков, а потому не делают никаких заявлений насчет Вонга.

Ещё одна версия - взлом аккаунта Уолтца, во время которого и был добавлен Голдберг. Впрочем, ее почти не обсуждают даже сторонники Трампа. И этому может быть объяснение: в таком случае власти США сами расписались бы в том, что для передачи секретной информации используют незащищенный канал связи.

Какими будут последствия скандала?

Оппоненты Трампа в конгрессе наверняка начнут настаивать на отставке Уолтца и Хегсета. А возможно, и передачи их под суд за разглашение военной тайны.



Хотя Трамп и заявляет, что не намерен никого отправлять в отставку, однако если скандал будет раскручиваться и далее, то уклоняться от кадровых решений президенту станет все труднее. Очевидно, Трамп эти решения принимать совершенно не хочет. Уолтц является одним из ключевых членов его команды, который решает немало важных вопросов.

Впрочем, Уолтца президент может без особого труда (по крайней мере, с процедурной точки зрения) поменять на любого другого близкого соратника, ведь назначение помощника по нацбезопасности не требует согласия конгресса.



А вот заменить Хегсета такой же верной Трампу фигурой будет куда сложнее.



Министра обороны должен утвердить сенат. И хотя у республиканцев там сейчас большинство, при голосовании за Хегсета голоса поделились поровну и его утверждение состоялось лишь благодаря тому, что свой голос за него отдал вице-президент Вэнс. Причина этого в том, что Хегсет – абсолютно внесистемный для Пентагона человек. Именно поэтому его кандидатуру президент и подал на министра обороны.



В то же время главные системные военные лоббисты традиционно находятся в Республиканской партии. Пока демократы осваивали бюджеты организаций вроде USAID, определяющее влияние на распределение огромного военного бюджета США имели именно республиканские лоббисты. Но не трамписты, а более системные партийцы из старой гвардии, которых Трамп как раз сейчас и старается отодвинуть от принятия решений. В том числе назначив верного себе Хегсета министром обороны.

Практические последствия этого уже заметны. Буквально за несколько дней до разразившегося "Signal-гейта" было принято решение о том, что разрабатывать новый американский истребитель шестого поколения будет фирма Boeing, а не компания LockheedMartin, которая уже много десятилетий является главным поставщиком истребителей для Пентагона. Именно она разработала такие самолёты, как F-22 и F-35. Поэтому решение сменить поставщика и отдать огромный контракт Boeing само по себе тянет на сенсацию.



Кроме того, к перераспределению военного бюджета между новыми игроками активно призывает Илон Маск. А Трамп вообще поставил задачу постепенно сократить оборонные расходы.



Все это, естественно, крайне не нравится лоббистам ВПК, крепко связанным с Республиканской партией.



Поэтому вне зависимости от того, кто именно добавил Голдберга в чат Signal, случайно или намеренно это было сделано, скандал подоспел для военных лоббистов очень вовремя, так как у них появилась прекрасная возможность начать качать тему отставки Хегсета. И если она состоится, то назначить на эту должность такого же несистемного, но лично преданного кадра Трампу будет крайне сложно. Ведь некоторые республиканцы в сенате могут заблокировать кандидатуру и попытаться заставить президента согласиться на утверждение на этой должности системного человека, связанного с лобби ВПК, вроде бывшего госсекретаря во времена первого срока Трампа Майка Помпео.

Президент наверняка это понимает, поэтому, скорее всего, постарается сохранить Хегсета на его нынешней должности. Хотя кампания за отставку министра обороны будет масштабная.



Как это скажется на Украине? Если Трамп не будет менять Хегсета и Уолтца на более системных республиканцев, то формально никак. Однако скандал может перерасти в полноценный политический кризис, который отвлечет на себя львиную долю внимания Трампа. И у него останется меньше времени и сил на переговоры о завершении войны, которые и так идут трудно.



С другой стороны, может быть обратный эффект. На фоне этих проблем Трамп может активизировать продвижение своего мирного плана по Украине, чтобы все-таки добиться урегулирования, что станет сильным козырем в борьбе с внутренними оппонентами.