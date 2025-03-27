Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что в начале этого месяца он участвовал в групповом чате в приложении Signal между высшими должностными лицами США в преддверии американских авиаударов по Йемену.

Об этом пишет газета The New York Times.

"Кто-то допустил большую ошибку и добавил журналиста. Ничего не имею против журналистов, но вас не должны быть в этой штуке", – сказал Рубио, отвечая на вопрос американского репортера на пресс-конференции в Кингстоне (Ямайка) о возможном нарушении правил безопасности.

Рубио подтвердил содержание своей части текстовых сообщений, которые были опубликованы главным редактором The Atlantic Джеффри Голдбергом.

Глава Госдепа заявил, что чат был создан с целью координации между главными помощниками Дональда Трампа по внешней политике, чтобы они могли проинформировать своих коллег в других странах и американских чиновников об ударах, когда наступит подходящий момент для этого. Он добавил, что информация "не предназначалась для разглашения" общественности, и "это была ошибка, которой не должно было быть, и Белый дом изучает ее".

"Я думаю, что будут проведены реформы и внесены изменения", – добавил он.

Напомним, Голдберг заявил, что администрация Трампа случайно добавила его в закрытый чат в мессенджере Signal. Трамп и его соратники опровергли слова журналиста об этом.

Ранее свое участие в групповом чате подтвердил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц.