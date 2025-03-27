Президент США Дональд Трамп отверг идею отставки министра обороны США Пита Хегсета после утечки секретного чата в мессенджере Signal.

Об этом пишет The Hill.

"Хегсет отлично выполняет свою работу, он не имеет к этому никакого отношения", - сказал Трамп.

Напомним, вчера издание Atlantic, опубликовавшее утечку, показало новые кадры секретных переписок членов команды Трампа, в которых говорилось о точном времени ударов по хуситам.

Причем военные источники CNN считают, что информация, которую Хегсет раскрыл в чате Signal "была строго засекречена на момент ее написания - потому, что операция (ударов по хуситам - Ред.) еще даже не началась".

Вчера советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц признал, что добавил в секретный чат главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. При этом он настаивает, что не знает, как добавил журналиста в чат, потому что не имел его номера.

По данным Politico, наличие контакта редактора в Уолтца расстроило Трампа больше, чем случайное добавление журналиста в секретный чат.