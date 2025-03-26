Президент США Дональд Трамп был взбешен тем, что у его советника по национальной безопасности Майкла Уолтца был контакт главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, это расстроило Трампа больше, чем случайное добавление журналиста в секретный чат в мессенджере Signal.

"Президент был взбешён тем, что Уолтц мог оказаться таким глупым", - сказал собеседник.

При этом сам Уолтц отрицает, что у него был контакт Голдберга.

Как пишет Politico, скандал с перепиской в чате обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением Трампа и что в администрации очень подозрительно относятся к сотрудникам, которые контактируют с журналистами не их зоны ответственности. У одного сотрудника, которого заподозрили в утечке, даже проверяли телефон на предмет общения с репортером. Также иногда администрация специально распространяла неправдивые слухи, чтобы проверить, кто может их слить.

Президент США ненавидит журнал The Atlantic из-за статьи, в которой со ссылкой на источники было написано, что Трамп назвал погибших на войне американцев "лохами и неудачниками", добавляет Politico. К тому же The Atlantic был одним из первых заметных медиа, призывавших к импичменту Трампа во время его первого срока.

Между тем The Atlantic продолжает публиковать скриншоты из секретного чата руководства США.

В Белом доме уверяли, что в чате Signal, где обсуждались авиаудары по йеменским хуситам, не было секретной информации. Однако скриншоты показывают, что за два часа до этой атаки там публиковалась детальная информация, какие самолеты и когда будут запускать ракеты.

"Если бы эта информация — в частности, точное время вылета американских самолетов в Йемен — попала в чужие руки в этот решающий двухчасовой период, американские пилоты и другой американский персонал могли бы подвергнуться еще большей опасности, чем обычно", - пишет издание.

Напомним, Голдберг заявил, что администрация Трампа случайно добавила его в закрытый чат в мессенджере Signal. Трамп и его соратники опровергли слова журналиста об этом.

Но в итоге Белый дом официально подтвердил информацию о том, что главного редактора издания The Atlantic добавили в секретный чат.