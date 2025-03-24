Администрация президента США Дональда Трампа случайно добавила главного редактора издания The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались будущие удары по йеменским хуситам.

Об этом сообщил сам главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

Голдберг 11 марта неожиданно получил от советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца приглашение в чат Signal, а спустя два дня его добавили в закрытую группу "Houthi PC small group", где высокопоставленными сотрудниками администрации президента США обсуждались вопросы, связанные с ударами по хуситам.

Журналист признался, что был знаком с Уолтцем по профессиональной деятельности, однако никогда прежде не имел возможности наблюдать переписку столь высокопоставленных лиц и не понимает, почему ему предоставили доступ к этой переписке.

В конфиденциальном канале, помимо Уолтца, находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Они обсуждали детали предстоящих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и список целей.

В ходе переписки Джей Ди Вэнс писал: "Если вы считаете, что нам следует это сделать (бомбить хуситов - Ред.), давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу". Спасение Европы, о котором говорит Ди Вэнс, подразумевает утверждение США, что атаки хуситов в Красном море наносят основной ущерб судоходству и экономике в первую очередь европейских стран.

Хегсет ответил: "Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. С их стороны это выглядит жалко. Но Майк прав, мы единственные на планете, кто может это сделать. Больше никого и близко нет".

Также в чате вице-президент США Вэнс заявил, что трудно будет объяснить американским избирателям целесообразность ударов по хуситам в Йемене, на что Хегсет ему ответил: "Трудно понять, как будет развиваться большинство важных вопросов: экономика, мир в Украине, Газа и т.д.".

Глава Пентагона продолжил, что "никто не знает, кто такие хуситы", а потому Белому дому следует сосредоточиться на "провалах Байдена на Ближнем Востоке".

Сначала журналист решил, что все это розыгрыш, однако через несколько часов США действительно начали бомбить Йемен, как об этом и писали в закрытом чате.

Голдберг отметил, что многие сообщения из чата содержали настолько секретную информацию, что их публикация могла бы считаться государственной изменой. Он не оставлял там сообщений, и его присутствие, судя по всему, осталось незамеченным. Позже журналист добровольно покинул группу и направил официальные запросы всем участникам чата.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил факт переписки, отметив, что это "доказательство слаженной работы и глубокой координации между высшими должностными лицами администрации".

"Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем, как к ней был случайно добавлен ваш номер", - добавил Хьюз.

Трамп тем временем заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic.

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