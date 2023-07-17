Западные СМИ пишут о нескольких утечках секретных данных США, Германии и ряда других стран. По данным Financial Times, сотни тысяч электронных писем американских военных, в том числе содержащие конфиденциальную информацию о служащих, были ошибочно отправлены в Мали из-за опечатки в домене.

Сообщается, что американцы нередко путают домен оборонных структур США .mil и используют вместо него домен Мали .ml.

Вашингтон переживает за эти данные из-за связей Мали с Россией.

Вместе с тем Spiegel пишет, что спецслужбы США и Германии столкнулись с утечкой данных своих сотрудников из-за использования онлайн-сканера вирусов VirusTotal.

Это программное обеспечение принадлежит корпорации Alphabet, которая владеет поисковиком Google.

Речь идет о списке из 5600 имен, включая сотрудников американского Агентства национальной безопасности, киберкомандования США, министерства юстиции и ФБР, а также немецких разведывательных служб, федерального управления уголовной полиции и службы военной контрразведки.

Все они были зарегистрированы на платформе IT-безопасности VirusTotal.

Также утечка затронула данные сотрудников официальных органов Нидерландов, Тайваня и Великобритании.

Сообщается, что в сеть попали только имена и адреса их электронной почты.

Ранее в США произошла утечка данных 237 000 государственных служащих.

Также глава Пентагона подтверждал утечку про количество бронетанковых бригад ВСУ, которые подготовит Запад.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.