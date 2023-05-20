Компания Apple запретила своим сотрудникам использовать технологии искусственного интеллекта из-за опасений утечки конфиденциальных данных. В частности, речь идет о нейросети ChatGPT.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, руководство Apple опасается, что использование чат-ботов и генеративных платформ искусственного интеллекта может привести к утечкам конфиденциальных данных. Поэтому работников попросили отказаться от использования таких систем.

Среди попавших под запрет инструментов оказался популярный среди программистов сервис Copilot GitHub. С его помощью специалисты автоматически заполняют написанный код.

В публикации говорится, что в будущем Apple планирует создать собственную систему искусственного интеллекта. Она должна будет облегчить работу сотрудников компании.

Запрет на использование чат-ботов ввела и конкурирующая с Apple компания Samsung. Компания запретила работникам применять ChatGPT и другие аналогичные технологии после утечки внутреннего кода.

Напомним, на днях директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл заявил, что опасается систем генеративного ИИ наподобие ChatGPT. По его словам, подобные системы не понимают контекст, но при этом "авторитетно" отвечают на вопросы.

В Европе нейросеть ChatGPT уже начали блокировать. Первой такой страной стала Италия. Комиссар ФРГ по защите данных Ульрих Келбер заявил, что власти могут последовать примеру Италии и пойти на этот шаг “из-за проблем с безопасностью данных”.