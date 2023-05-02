Крёстный отец искусственного интеллекта заявил, что для защиты от преступников нужно регулирование ИИ
Сооснователь компании Apple Стив Возняк заявил, что регулирование искусственного интеллекта необходимо для защиты людей от злоумышленников.
Об этом крестный отец искусственного интеллекта сказал в интервью телеканалу CNN.
"Вероятно, определенные типы регулирования необходимы", - считает он.
Возняк отметил, что искусственный интеллект стал очередным мощным инструментом, который, по его мнению, будет использоваться в "злых целях", а у самой технологии в работе отсутствует эмоциональный фактор.
"Когда представляются мощные технологии, нам следует знать, что почти все технологии несут нам как хорошие вещи, так и плохие. Мы должны быть ответственными и исследовать эти вещи, готовя людей", - добавил он.
В то же время, по мнению сооснователя Apple, глобальное регулирование искусственного интеллекта "никогда не может быть" введено.
Ранее Илон Маск говорил, что искусственный интеллект представляет угрозу человечеству, хотя и обладает большим потенциалом.
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