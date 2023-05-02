Сооснователь компании Apple Стив Возняк заявил, что регулирование искусственного интеллекта необходимо для защиты людей от злоумышленников.

Об этом крестный отец искусственного интеллекта сказал в интервью телеканалу CNN.



"Вероятно, определенные типы регулирования необходимы", - считает он.



Возняк отметил, что искусственный интеллект стал очередным мощным инструментом, который, по его мнению, будет использоваться в "злых целях", а у самой технологии в работе отсутствует эмоциональный фактор.

"Когда представляются мощные технологии, нам следует знать, что почти все технологии несут нам как хорошие вещи, так и плохие. Мы должны быть ответственными и исследовать эти вещи, готовя людей", - добавил он.

В то же время, по мнению сооснователя Apple, глобальное регулирование искусственного интеллекта "никогда не может быть" введено.

Ранее Илон Маск говорил, что искусственный интеллект представляет угрозу человечеству, хотя и обладает большим потенциалом.

Как мы сообщали, новый чат-бот, созданный в рамках развития поисковой системы Bing от Microsoft, выдает угрожающие ответы пользователям и подает признаки самосознания.