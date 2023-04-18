Американские ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера можно диагностировать на ранних стадиях по голосу человека. Это можно сделать с помощью искусственного интеллекта.

Об этом говорится в данных исследованиях, обнародованных на сайте News Medical.

Исследование провела группа ученых из Юго-Западного университета США. В нем приняли участие 206 человек.

"Мы сосредоточились на выявлении едва уловимых языковых и звуковых изменений, которые присутствуют на самых ранних стадиях болезни Альцгеймера, но не могут быть легко распознаны членами семьи или лечащим врачом", - пояснили цель исследования ученые.

Участникам исследования дали несколько стандартных когнитивных тестов. У 114 из них врачи выявили легкие нарушения когнитивных функций (память, умственная работоспособность, интеллект).

После этого добровольцев попросили описать произведения искусства. Это было спонтанное описание на 1-2 минуты. Запись речи передали на анализ искусственному интеллекту.

Он оценивал речь по нескольким критериям: моторный контроль речи, плотность идей говорящего, грамматическую сложность высказываний и другие особенности. В итоге диагностика одного пациента заняла 10 минут. При этом традиционные нейропсихологические тесты, диагностирующие болезнь Альцгеймера, обычно длятся несколько часов.

В большинстве случаев искусственный интеллект подтвердил поставленные медиками диагнозы.

До развития машинного обучения подобное изучение речевых паттернов у пациентов было чрезвычайно трудоемким и часто безуспешным, поскольку изменения на ранних стадиях часто не обнаруживаются человеческим ухом.

Если результаты подтвердятся более крупными исследованиями, то использование искусственного интеллекта для изучения записей голоса может стать инструментом для скрининга лиц из групп риска для постановки диагноза на более ранних стадиях.

Напомним, что ученые наверняка не знают, что именно вызывает болезнь Альцгеймера. Факторами риска считается возраст и случаи Альцгеймера в семье. Среди первых симптомов - дезориентация во времени и пространстве, трудности с выполнением повседневной работы, повтор однотипных вопросов и постоянное уточнение уже известной информации, нарушение логической последовательности в речи, проблемы с подсчетами, запоминанием расположения вещей, резкие перемены настроения, трудности с вождением автомобиля.

Пока излечить болезнь Альцгеймера невозможно. Лекарственные средства находятся на разных стадиях клинических испытаний. Основная помощь при болезни Альцгеймера - своевременная диагностика и забота близких.

Ранее сообщалось, что ученые начали диагностировать болезнь Альцгеймера, задолго до появлению первых симптомов, по движению глаз пациентов.