Исследование американских ученых показало, что жизнь в зеленых районах в пожилом возрасте снижает риск госпитализации из-за болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций.

Результаты наблюдений опубликованы в издании JAMA Network Open.

Сотрудники нескольких научных центров при координации Йохема Кломпмакера из Гарвардского университета использовали в своем исследовании данные почти 62 миллионов получателей государственной медицинской страховки Medicare в возрасте 65 лет и старше, проживавших в континентальных штатах в период с 1 января 2000 года до 31 декабря 2016 года. 55,2% участников составили женщины, 77,6% были в возрасте от 65 до 74 лет на момент начала наблюдения.

Исследователи рассматривали такой показатель, как первая госпитализация по поводу болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций, поскольку его можно считать критерием предрасположенности к заболеванию и скорости его прогрессирования. Авторы работы учитывали степень озеленения территории проживания участников, долю территории, занятую парками.

Всего за период наблюдения было зарегистрировано почти 1,17 миллиона и первых госпитализаций по поводу болезни Паркинсона и 7,74 миллиона - болезни Альцгеймера. Индекс растительности оказался отрицательно связан с частотой госпитализаций по поводу обеих болезней.

В основе позитивного влияния зелени на течение заболеваний может лежать снижение стресса. Связь с прогрессированием болезни Паркинсона может быть обусловлена увеличением физической активности, к которой располагают парки.

Ранее "Страна" сообщала о прогнозе, что в скором будущем мир будет охвачен пандемией болезни Паркинсона. К 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения количество людей с болезнью Паркинсона превысит 12 миллионов.

Также мы писали, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году количество случаев деменции вырастет до 82 миллионов.