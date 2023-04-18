Запуск искусственного интеллекта Bard, который Google поспешно внедряет в свои сервисы, столкнулся с внезапной сложностью - разработчики не до конца понимают, как работает технология, а у искусственного интеллекта обнаружились "чрезвычайные свойства".

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Гендиректор Google Сундар Пичаи признался, что не "полностью понимает", как работает новая программа искусственного интеллекта Bard, и заявил, что проблемы вызывают ее "чрезвычайные свойства", в частности то, что ИИ овладел бангладешским языком без обучения.

"Есть такой момент, который мы называем "черным ящиком". Когда ты не совсем понимаешь, и не можешь понять, почему он сказал это или почему ошибся", - говорит он.

В частности, в недавнем тесте Bard сказал, что у него есть планы мирового господства с 2023 года.

Также примечательно, что система Bard мгновенно написала эссе об инфляции в экономике, порекомендовав пять книг. Но ни одной из них не существует.

В связи со ссылками на несуществующие книги, Пичаи выразил беспокойство, что "если систему применять неправильно, может быть очень большой вред".

Он признался, что эти вопросы "не дают ему спать по ночам".

Отметим, что по данным Financial Times, Европарламент собирается жестко ограничить использование искусственного интеллекта.