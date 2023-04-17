Чтобы не растерять свои самые дорогие контракты, компания Google лихорадочно внедряет свою систему искусственного интеллекта.

Об этом пишет New York Times.

"Сотрудники Google были шокированы, когда в марте узнали, что Samsung рассматривает возможность замены Google на Microsoft Bing в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах", - пишет издание.

Это произошло после того, как в Bing были добавлены новые технологии искусственного интеллекта.

Реакция Google на угрозу Samsung была "панической", сообщили газете собеседники в компании. Годовой доход от контракта с Samsung оценивался в 3 миллиарда долларов. Еще 20 миллиардов долларов связаны с аналогичным контрактом Apple, который будет продлен в этом году.

Поэтому Bing и другие конкуренты, внедряющие искусственный интеллект "становятся самой серьезной угрозой для поискового бизнеса Google за 25 лет".

В ответ Google спешит создать совершенно новую поисковую систему. Как узнала NYT, проект называется Magi. Он будет предлагать пользователям гораздо более персонализированные данные и пытаться "предвосхитить потребности пользователей".

Работа над новой системой началась через две недели после презентации ChatGPT.

Отметим, что пока успех Google не предопределен. В прошлом месяце компания выпустила собственного чат-бота Bard, но он получил неоднозначные отзывы. Теперь компания пытается "зайти" со стороны улучшения своей поисковой системы.

"Система будет узнавать, что пользователи хотят знать, основываясь на том, что они ищут. И она будет предлагать списки предварительно выбранных вариантов объектов для покупки, информацию для исследования и другое. Это также было бы более разговорным — немного похоже на беседу с полезным человеком", - описывает подробности газета. При этом Google собирается размещать рекламу под ответами компьютерного кода.

Сейчас в Google более 160 человек трудятся над этой задачей. Сроки ее решения - до конца года протестировать функцию на 30 миллионах жителях США.

Ранее Илон Маск, Стив Возняк и другие исследователи призвали приостановить разработку искусственного интеллекта.

Также сообщали, что Европарламент собирается жестко ограничить использование искусственного интеллекта.