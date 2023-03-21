IT-стартапы уже используют ChatGPT, чтобы экономить на программистах. Так, новая версия чат-бота может писать сложный код и создавать простые приложения с помощью подсказок человека через обычные текстовые обращения.

Издание Vice приводит слова стартапера Джо Перкинса, который утверждает, что потратил на разработку кода с помощью ChatGPT три часа и 11 центов.

Тогда как работа создателя такого же кода заняла бы две недели, и за нее пришлось бы заплатить пять тысяч фунтов.

Также Перкинс считает, что чат-бот "будет невероятно полезен для образования", поскольку он помогает писать, тестировать и объяснять код пользователям, позволяя людям с ограниченными техническими знаниями легко изучать и исследовать код.

"Без тени сомнения, это значительно демократизирует кодирование", - заявил он.

Напомним, нейросеть ChatGPT, чат-бот на основе искусственного интеллекта, который был презентован в конце ноября прошлого года, буквально взорвал мир. Всего за пару месяцев количество активных пользователей ChatGPT достигло 100 миллионов.

В Украине нейросеть ChatGPT была запущена 18 февраля.

Ранее "Страна" рассказывала, как новая нейросеть ChatGPT изменит подход к образованию.

Как писала "Страна", в продаже появилась первая книга, полностью написанная нейросетью ChatGPT.

Также мы писали, что американский бизнесмен и владелец соцсети Twitter Илон Маск набирает команду для создания альтернативы нейросети ChatGPT.