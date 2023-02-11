Нейросеть ChatGPT, чат-бот на основе искусственного интеллекта, который был презентован в конце ноября прошлого года, буквально взорвал мир. Всего за пару месяцев количество активных пользователей ChatGPT достигло 100 миллионов. И скорее всего, дальше у нее будет вообще взрывной рост.

Уже есть случаи, когда "искусственный разум" писал медицинские заключения и судебные вердикты, не говоря уже о "безобидных" школьных домашних заданиях и студенческих эссе. ChatGPT может писать тексты, создавать картинки и видео, работать вместо айтишников (например, продуцировать программные коды). И этим уже заинтересовались не только те, кто хочет переложить на искусственный интеллект часть своей работы, но и бизнес.

Ведь если чат-бот может работать вместо специалистов, то зачем держать лишних людей в штате и платить им зарплату?

Например, медиагигант BuzzFee в своем внутреннем меморандуме заявил, что планирует использовать искусственный интеллект для создания контента. Компания уже заключила договор с Meta и будет сотрудничать с разработчиком ChatGPT в использовании возможностей нейросети. К слову, на фоне этой новости акции BuzzFee взлетели на 150%.

В ЕС уже забеспокоились по поводу рисков, связанных с искусственным интеллектом. Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Бретон Тьерри заявил, что необходимо ввести правила пользования "умными"сетями. Тот же ChatGPT якобы может быть использован для мошенничества, распространения дезинформации и злоупотреблений в сфере образования.

Впрочем, бюрократическая машина пока отстает от разработчиков искусственного интеллекта, а это значит, что использование ChatGPT будет набирать обороты: и в образовании, и в профессиональной среде, и в бизнесе.

В нашей стране ChatGPT пока официально недоступен. Но есть схема, как можно обойти запреты. И украинцы уже активно экспериментируют с искусственным интеллектом.

"Глобально роль искусственного интеллекта будет только расти. И он может много поменять буквально во всех сферах. Предвижу проблемы с образованием: ChatGPT может писать уникальные эссе вместо студентов, и идентифицировать их как плагиат по старым методикам практически невозможно. Назревают пробемы и для творческих профессий: людей там вполне успешно сможет заменить искусственный интеллект. Рано или поздно искусственный интеллект начнут широко применять и в ходе военных действий. Так что нас ожидает в буквальном смясле война машин", - говорит экономист Сергей Козлов.

Разбирались, что такое ChatGPT, как им могут пользоваться украинцы и есть ли риск остаться без работы из-за искусственного интеллекта.

Что такое ChatGPT и что он умеет?

Нейросеть ChatGPT была представлена компанией OpenAl 30 ноября 2022 года. И буквально за пару месяцев собрала 100 миллионов пользователей - результат, к которому популярным соцсетям, скажем, тому же Instagram, пришлось идти больше двух лет.

ChatGPT - это чат-бот, которому можно задавать вопросы в режиме диалога. Причем уникальность разработки в том, что нейросеть может даже понимать, что человек имеет в виду, задавая тот или иной вопрос. И, соответственно, отвечает как человек. По указанию собеседника чат-бот может выполнять задания, анализируя большие массивы информации. Нужно просто сказать, что вам нужно, и искусственный интеллект предложит решение.

GPT-3, который используется в ChatGPT, имеет 175 миллиардов параметров и обучался на 570 гигабайтах текстов. Для сравнения: его предшественник GPT-2 имел 1,5 миллиарда параметров. То есть разработчики совершенствуют искусственный интеллект, делая его все более продвинутым и "человечным". Также расширяется круг задач, который может решать искусственный интеллект: давая грамотные указания, человек может подучить чат-бот и получить в итоге тот продукт, который ему нужен. Причем чем "умнее" запрос, тем качественнее ответ нейросети.

Правда, пока не все так гладко: искусственный интеллект нередко ошибается.

"Основная проблема заключается в том, что хотя ответы, которые выдает ChatGPT, часто бывают неверными, они обычно выглядят так, будто могут быть правильными", - отмечают эксперты Stack Overflow, системы вопросов и ответов о программировании.

Рабочий язык ChatGPT - английский. По запросам на других языках ляпов и неправильной информации больше.

К тому же искусственный интеллект не стоит на месте. Например, на подходе более "умный" GPT-4, который Microsoft по договоренности с разработчиком будет внедрять в поисковик Bing. Есть прогнозы, что искусственный интеллект уже в недалеком будущем заменит Гугл.

Что умеет ChatGPT? По заданию пользователя чат-бот может не только дать ответы на поставленные вопросы, но и написать реферат, книгу, стихотворение, создать иллюстрацию, мелодию, компьютерный код и т.д. То есть умная нейросеть может взять на себя часть вашей роботы. А если дополнительно ее обучить (скажем, предложить несколько ваших личных работ), то искусственный интеллект даже сделает все в вашем стиле - так, что никто не заподозрит подвоха.

От студенческих эссе до книг и компьютерных программ и просто поболтать

Не удивительно, что с ChatGPT сейчас все активнее экспериментируют - начиная со школьников и студентов, за которых искусственный интеллект пишет домашние задания и рефераты, и заканчивая профессионалами и бизнесом.

Например, в Колумбии судья использовал ChatGPT для вынесения судебного решения. Как сообщила The Guardian, судья Хуан Мануэль Педилья Гарсия воспользовался искусственным интеллектом при принятии решения по поводу медицинской страховки - должна ли она покрывать все расходы на лечение ребенка-аутиста.

Судья-экспериментатор заявил, что решение по большому счету принимал не только ChatGPT. Сам он отталкивался от прецедентов по своим похожим делам, а искусственный интеллект ему только помог работать быстрее. Впрочем, в колумбийских юридических кругах сам факт привлечения искусственного интеллекта к вынесению вердикта вызвал немалый переполох.

К слову, другая модель искусственного интеллекта - Claude от компании-разработчика Anthropic - недавно успешно сдала экзамен по праву и экономике в университете Джорджа Мейсона в Виргинии. Правда, экзаменаторы отметили не очень высокий уровень знаний искусственного интеллекта, но все же признали его достаточным для получения проходного балла, а некоторые ответы даже были "лучше, чем многие человеческие".

Активно задействуют ChatGPT в творческих сферах.

Так, продуктовый дизайнер Аммар Реши написал с помощью чат-бота детскую книгу, создал к ней иллюстрации и сейчас продает новинку на Amazon.

ChatGPT также написал музыку в стиле репера Дрейка, а добавив инструмент синтеза голоса Uberducк экспериментаторам даже удалось получить готовую композицию. Экспертиментаторы утверждают, что собственные песни теперь может создавать едва ли не любой пользователь интернета.

Медиагигант BuzzFee пошел еще дальше: в своем внутреннем меморандуме заявил, что планирует использовать искусственный интеллект для создания контента. Компания уже заключила договор с Meta и будет сотрудничать с разработчиком ChatGPT в использовании возможностей нейросети. На фоне этой новости акции BuzzFee взлетели на 150%.

Это только часть примеров. На самом деле сфера применения ChatGPT очень широкая - от образования до IТ, медиа, науки, бизнеса и даже войн, говорит экономист Сергей Козлов.

Экспериментируют с ChatGPT и украинцы. В нашей стране, правда, прямого доступа к нейросети нет (остановимся на этом позже), но ограничения можно обойти. Что, похоже, многие и делают.

"ChatGPT очень полезен в моей работе. Я в восторге, как он мне экономит время. Хочу поделиться примером. Может, вы тоже придумаете как сэкономить свое время и сделать что-то интересное", - пишет на своей странице в Фейсбуке экс-министр экономики, который сейчас работает в Киевской школе экономики, Тимофей Милованов.

Он описывает, как с помощью ChatGPT создал код, позволяющий анализировать статьи из международных СМИ и давать их резюме.

"То есть я создал себе сервис медиа-мониторинга, который полностью контролирую, и уже использовал его, чтобы написать популярный твит, который посмотрели около 200 тысяч человек", - отметил Милованов. Он уже проводит воркшопы по ChatGPT и его применению, утверждая, что нейросеть помогает "стать в 10 раз лучше в работе".

А вот как описывает свой опыт работы с ChatGPT вице-президент по инжинирингу IT-компании Ciklum Андрей Дегтярев.

"ChatGPT - это не знаю, как вам объяснить. Будущее уже наступило. Сначала я сделал телеграм-бота, который писал тексты. Поигрался, понял, что с дикой фантазией живых людей справиться тяжело, и забыл. Но вот эта новость меня потрясла очень сильно. Цитата: "Тут вот ребятки просто просят ChatGPT сгенерить им код игры Рong, и искусственный интеллект - вжух - и генерит. Причем он даже может сгенерить html-код. Я скачал html-файл, он запускается в Хроме без проблем", - восхищается Дегтярев в Фейсбуке.

Некоторые украинцы отмечают, что с ChatGPT можно быстро сделать перевод текста, составить документ, подобрать фильм на вечер или "просто поболтать", если скучно.

Через VPN и иностранную сим-карту

В Украине ChatGPT пока не работает, так как недоступна авторизация по украинским номерам телефонов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее задал вопрос президенту OpenAl, почему наши граждане не могут получить доступ к передовой технологии. В письме, отправленном нашему Минцифре, разработчик пояснил, что ограничил доступ украинцам к своим ресурсам, чтобы не нарушать санкции из-за Донбасса и Крыма. Якобы компания не знает, как отличить клиентов из этих регионов от других украинских пользователей.

"Если бы был дешевый классификатор, мы бы пересмотрели политику", - цитирует "Форбс" ответ разработчика со слов заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова.

Тимофей Милованов утверждает, что Минцифры уже ведет переговоры с разработчиком об открытии доступа к чат-боту в Украине.

"Я также пообщался с руководством OpenAl, и они озабочены тем, что искусственный интеллект в Украине может быть использован россиянами против Украины. Думают, как этого не допустить", - написал Милованов в Фейсбуке.

Но уже есть алгоритм, как можно обойти ограничения. Его дает профильная платформа itbox:

Установить VPN. Причем нужна не браузерная, а декстопная версия, например, ClearVP. Зарегистрировать новый электронный адрес, которым ранее не пользовались. Зарегистрировать виртуальную сим-карту с номером одной из стран, где нейросеть доступна (сделать это позволяет, например, сервис 5sim.net). Мобильный номер нужен для регистрации в ChatGPT, которая предусматривает обратную связь. На украинские мобильные номера регистрация недоступна. Заходить на сайт нужно в анонимном режиме. Если этого не сделать, местонахождение могут идентифицировать по cookie браузера, после чего учетную запись заблокируют.

Для пользователей ChatGPT пока бесплатный. Но уже появилась премиум-версия за 20 долларов в месяц. Пока она доступна только в США, но есть лист ожидания и по другим странам. Она предлагает ускоренные ответы, доступ к сети даже во время пиковых нагрузок, приоритетный доступ к обновлениям и новому функционалу. Разработчик обещает представить и другие, более доступные по цене пакеты.

Сможет писать тексты лучше, чем 90% копирайтеров

Умная нейросеть, которая может писать тексты, музыку и компьютерные коды не хуже человека, активировала разговоры о том, что на рынке труда грядут большие перемены, а человека заменит искусственный интеллект.

Сергей Козлов говорит, что доля правды в этом есть, Переживать уже сейчас точно стоит представителям некоторых творческих профессий, например, копирайтерам и журналистам, тексты за которых вполне может писать ChatGPT. Причем если не бесплатно для работодателя, то значительно дешевле, чем это делают авторы.

Сооснователь образовательной платформы Prometheus Иван Примаченко отметил, что за несколько лет ChatGPT или его аналоги будет писать типичные маркетинговые тексты лучше, чем 90% копирайтеров, а работа 10% топ-копирайтеров будет заключаться в том, чтобы выбрать, какие именно из предложенных вариантов лучше всего соответствуют целям компании.

То же самое касается дизайнеров (уже есть специализированная версия искусственного интеллекта по дизайну) и IT-кодеров.

"Право, музыка, журналистика - так будет в большинстве индустрий. Через 5, 10 или 15 лет, но рано или поздно это станет реальностью и в вашей отрасли", - написал Примаченко на своей странице в Фейсбуке.

Рекрутеры говорят, что искусственный интеллект действительно может стать конкурентом для специалистов-середнячков, но вот топовых профессионалов он в обозримом будущем вряд ли заменит.

"Стоит задуматься, как оказаться среди тех специалистов, которые смогут эффективно пользоваться подобными приложениями для увеличения собственной продуктивности. Вопрос в том, чтобы освоить не только рутину своей профессии, а стать мастером более фундаментальных и сложных навыков, которые еще долго будут не по силам искусственному интеллекту. Задача в том, чтобы передать всю типичную работу искусственному интеллекту и перейти на принципиально новый уровень продуктивности", - отмечает Примаченко.

"Нет сомнений, что в долгосрочной перспективе большинство простых и рутинных работ будет выполнять искусственный интеллект. Он может заменить в том числе значительную часть отечественных IT-специалистов junior level. Поэтому рекомендация только одна - повышать свой уровень. Самых креативных и умных искусственный интеллект не сможет заменить еще лет 50 точно", - говорит СЕО компании Alcor, вице-президент по финансово-правовым вопроса украинской IT-ассоциации Дмитрий Овчаренко.

Впрочем, понятно, что всем звездами в профессии явно не стать. Поэтому рекрутеры прогнозируют смещение приоритетов на рынке труда, и, соответственно, в профессиональном образовании. Все более популярными будут становится специальности, в которых машине пока трудно заменить живого человека, например, в медицине, сфере обслуживания и др.

"На Всемирном экономическом форуме был озвучен прогноз, что 85 миллионов рабочих мест просто исчезнут в ходе автоматизации. Но в то же время появится 97 миллионов новых рабочих мест. Одни профессии исчезнут, другие появятся. Искусственный интеллект со временем полностью изменит наш подход к работе, работодатели будут нанимать специалистов, которые смогут интегрировать новые технологии в свой труд. Это скажется и на рынке труда, и на образовании", - подытожил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Но вот что касается судопроизводства, то там нам конкуренция с искусственным интеллектом точно не грозит. У нас то и дело конституционные права ставят на паузу, нормы законов не выполняются. Искусственный интеллект просто сойдет с ума, попав в систему, где все регулируется в ручном режиме. Даже попытка автоматизировать элементарные дела по административным нарушениям зашла в тупик, так как сразу появилась масса нюансов (например, с пьянством за рулем - как фиксировали и каким способом изымали документы и пр). Поэтому для украинской судебной системы ChatGPT точно бесполезен", - иронизирует глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.