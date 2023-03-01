Журналисты рискуют быть замененными инструментами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, считает гендиректор немецкой медиагруппы Axel Springer Матиас Допфнер.

Об этом пишет The Guardian.

Искусственный интеллект способен сделать журналистику лучше, чем когда-либо прежде, считает он.

Допфнер также заявил, что издательства, создающие лучший оригинальный контент, переживут революцию Искусственного интеллекта.

В частности, сама медиагруппа Axel Springer планирует сосредоточиться на журналистских расследованиях и оригинальных комментариях.

Axel Springer - один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов, выпускающий свыше 150 наименований газет и журналов в более чем 32 странах, включая Германию, Францию, Испанию, Россию, Швейцарию, Венгрию, Польшу, Чехию и т.д. Наиболее известные издания - Welt, Bild, Politico.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что такое ChatGPT и как он может изменить привычные сферы жизни.

Так, например, ChatGPT с легкостью пишет рефераты, эссе и делает домашнюю работу по зарубежной литературе.