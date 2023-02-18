В Украине с сегодняшнего дня стала официально доступна нейросеть ChatGPT.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды", - пишет Федоров.

Нейросеть ChatGPT - это чат-бот на основе искусственного интеллекта, который был презентован в конце ноября прошлого года и буквально взорвал мир. Его начали использовать для написания статей, студенческих работ и других текстов.

Для украинцев нейросеть все это время была не доступна - не было авторизации по украинским номерам телефонов. Разработчик говорил, что ограничил доступ украинцам, чтобы не нарушать санкции из-за Донбасса и Крыма. Якобы компания не знает, как отличить клиентов из этих регионов от других украинских пользователей.

"Страна" уже подробно писала о том, что такое нейросеть ChatGPT, как ею пользоваться и кого она оставит без работы.

А сегодня в день релиза мы решили задать чат-боту несколько вопросов о далекой и недавней истории Украины. Ответы оказались весьма неожиданы.

Зеленский и переговоры с РФ

На вопрос кто такой Владимир Зеленский, нейросеть, перечисляя общие сведения из его биографии, заканчивает описание словами о том, что одним из пунктов его предвыборной программы было установление мира на востоке Украины и "он продолжает работу в этом направлении, в том числе, и путём переговоров с Россией".

Естественно, сейчас это звучит, мягко говоря, поразительно. Но парадокс объясняется просто - нейросеть сразу предупреждает, что обладает ограниченными знаниями о событиях после 2021 года.

Вторжение в Чернигов и мифическое решение КСУ

Однако кое-что о событиях после 2021 года нейросеть все таки знает.

На наш вопрос "Что произошло в Украине 24 февраля 2022 года", бот сообщил о "введении военного положения в ряде областей" (на самом деле военное положение было введено по всей стране) в связи с "наступлением российских военных в районе Чернигова", а также о неком мифическом решении Конституционного суда Украины, которым были якобы отменены поправки в Конституцию от 2020 года, и тем самым ограничены полномочия президента.

"Это решение привело к резкому ухудшению отношений между президентом Украины и Конституционным судом, а также вызвало волну политических протестов и обвинений в незаконности", - написала полностью придуманную историю ChatGPT (никаких таких решений Конституционного суда в этот день не было).

После этого мы спросили искусственный интеллект более конкретно, что известно о нынешней войне в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Ответ был такой:

"24 февраля 2022 года Россия начала военную агрессию против Украины. Началась активная фаза военных действий, включающая наступление российских войск на территорию Украины, воздушные и морские налеты, артиллерийские обстрелы, применение крылатых ракет и других видов оружия. Кроме того, Россия начала вести информационную войну против Украины, распространяя дезинформацию и фейки. Российские военные действия привели к огромным разрушениям, тысячам погибших и раненных, а также к массовому вынужденному переселению людей. Международное сообщество осудило агрессию России и ввело против нее экономические санкции. В ответ на агрессию России украинские вооруженные силы активно отстаивают свою территорию и проводят контратаки. Ситуация на восточных границах Украины остается напряженной, и военные действия продолжаются".

Российская защита от "польской агрессии"

Также мы задали вопрос по истории Украины и оказалось, что чат-бот трактует Переяславскую раду 1654 года, когда запорожские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение о подданстве российскому царю, как защиту украинского государства от польского нашествия (в украинской версии - от "польской агрессии").

"Этот договор стал важным шагом в становлении российско-украинских отношений и стал фундаментом для покровительства Московского царя и создания Российской империи в будущем. Для Украины Переяславская рада также имела большое значение, потому что способствовала объединению украинских земель, которые на тот момент были разделены между Польшей и Турцией. Кроме того договор предоставил украинским козакам и жителям определенные права и свободы", - заявляет нейросеть.

В украинской версии она говорит, что благодаря соглашению украинские земли были объединены в "единую политическую структуру под гетманством Хмельницкого", а договор способствовал сохранению и развитию украинской культуры в условиях "польской и турецкой оккупации".

В конце искусственный интеллект делает оговорку, что это историческое событие до сих пор остается предметом споров между историками. А в украинской версии добавляет, что Переяславская рада стала причиной раскола между козаками, а в будущем - конфликтов украинской и российской элит.