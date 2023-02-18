Нейросеть ChatGPT теперь доступна в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды. Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, борющаяся за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям", - пишет Федоров.

Нейросеть ChatGPT - это чат-бот на основе искусственного интеллекта, который был презентован в конце ноября прошлого года и буквально взорвал мир.

"Страна" подробно писали о том, как он работает.

Уже есть случаи, когда "искусственный разум" писал медицинские заключения и судебные вердикты, не говоря уже о "безобидных" школьных домашних заданиях и студенческих эссе. ChatGPT может писать тексты, создавать картинки и видео, работать вместо айтишников (например, продуцировать программные коды). И этим уже заинтересовались не только те, кто хочет переложить на искусственный интеллект часть своей работы, но и бизнес.