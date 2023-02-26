Недавно на территории Украины заработала нейросеть ChatGPT. Чат-бот с искусственным интеллектом может отвечать на вопросы, как живой человек, генерировать идеи, создавать и переписывать тексты в любом стиле, писать стихи, шутить, переводить, давать советы, находить и проверять информацию, делать краткие выжимки из больших статей и выполнять множество других задач. При этом он абсолютно бесплатный, доступен каждому и владеет в том числе украинским языком.

Нейросеть все еще тестируется и работает неидеально - ее ответы не всегда точны. Но чем больше людей ею пользуются, тем быстрее она обучается и совершенствуется. Уже сейчас ChatGPT активно используют специалисты во многих отраслях.

Преимущества этого Искуственного интеллекта (ИИ) уже распробовали школьники и студенты: с помощью ChatGPT они выполняют домашние задания и даже сдают экзамены.

Эксперты в сфере образования отмечают, что с появлением ChatGPT обучение в школах и университетах уже никогда не будет таким, как раньше.

"ChatGPT — это чума для образования", — заявляет профессор философии и писатель Джереми Вайсман в колонке для NYT. - "Как зима 2020 года была для COVID-19, так зима 2023 года стала для ChatGPT, и высшее образование никогда не будет прежним".

По его мнению, так же как ковид, ChatGPT становится вирусным. Только отличие от ковида, пишет Вайсман, "чума ChatGPT угрожает нашему разуму, а не телу".

"Преподавательница Австралийского университета обнаружила, что пятая часть ее студентов уже использовали ChatGPT на экзаменах. Сообщается, что десятки студентов Стэнфордского университета использовали его на выпускных экзаменах осенью 2022 года всего через несколько недель после выпуска чат-бота… Тем не менее, как и в первые дни COVID, большинству педагогов еще предстоит полностью осознать суровую реальность цунами, которое вот-вот обрушится на систему образования", - предупреждает Вайсман.

“Страна” разбиралась, как ИИ изменит нынешнюю систему образования, и чего в этом больше - вреда или пользы.

"Не в настроении учиться? Попросите ChatGPT сделать работу за вас!"

Проводя параллель между появлением ChatGPT и эпидемией коронавируса, профессор Вайсман отмечает, что большинству преподавателей еще предстоит по-настоящему ощутить на себе всю тяжесть этой "вирусной сенсации".

"Это похоже на первые дни, когда мы думали, что сможем предотвратить пандемию с помощью изобилия дезинфицирующего средства для рук и туалетной бумаги. Мы думаем, что это на самом деле не повлияет на нас, что мы можем избежать каких-либо серьезных изменений. Но вскоре вернется первый урожай оценок, и преподаватели начнут замечать изменения, которые будут усиливаться с каждой неделей. Обеспокоенные тем, что первые случаи GPT могут появиться в их классе, они подключат свои задания к одному из новых детекторов GPT, появившихся в Интернете. К своему шоку и тревоге, они обнаружат, что их класс дал положительный результат на GPT", - прогнозирует Джереми Вайсман.

Он считает преподавателей беззащитными перед этой "новой угрозой человеческому интеллекту и академической честности".

И действительно, можно сказать, что ChatGPT - это универсальный сборник "готовых домашних заданий" по любому предмету. Например, можно попросить чат-бот "Научи меня программировать" или прислать ему сочинение на проверку и попросить его улучшить, или математическую задачу - и нейросеть найдет в ней ошибку или решит уравнение сама.

С одной стороны, настолько развитый искусственный интеллект способен существенно облегчить обучение и сэкономить время. С другой - многие эксперты опасаются, что широкое использование ChatGPT приведет к снижению интеллектуального уровня детей. Ведь зачем ученикам напрягаться, думать и искать решения сложных задач самим, тратить годы на обучение, если теперь за них все может сделать чат-бот.

"Не в настроении учиться? Попросите ChatGPT сделать работу за вас! Например, "напиши html/css код для сайта сбора пожертвований для приюта для бездомных животных с фото собаки и отзывами СМИ" – сохраняете код в файле html и открываете в своем браузере базовый сайт вашего приюта. Нужно написать эссе или текст для вашего сайта? Запросы "Напиши короткое эссе о смысле Гамлета Шекспира" и "Напиши текст лендинга сайта по продаже мужских вышиванок ручной работы" работают лучше, чем можно было бы ожидать", - описывает возможности ChatGPT Иван Примаченко, сооснователь образовательной платформы онлайн-курсов Prometheus.

По его словам, ChatGPT также неплохо генерирует идеи. К примеру, система уже помогла Prometheus придумать название для нового онлайн-курса.

Также чат-бот может переписать любой текст так, как вам нужно. Удобная опция при подготовке школьных эссе и рефератов, не правда ли?

"Можно использовать команды "замени это на это", "добавь это", "убери это", "сделай текст более эмоциональным и человечным на 20%", "перепиши текст в стиле Тараса Шевченко", "по твоему мнению чего не хватает в этом описании"", - перечисляет полезные функции чат-бота Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики.

По его словам, ChatGPT существенно экономит время. Но не стоит относиться к нему как к заменителю человека.

"О чате можно думать как об ассистенте, который ускоряет вашу работу. Но он не может придумать конечный продукт. За это отвечаете вы", - отметил Милованов. А также он анонсировал специальный курс в KSE по повышению личной продуктивности с помощью чата GPT.

"Какие возможности дает Chat GPT? Очень качественно структурировать материал и добавлять контекст, а также быстро редактировать тексты в различных профессиональных стилях. Люди, которые овладеют, как правильно пользоваться ChatGPT, смогут в разы или десятки раз увеличить свою производительность и сфокусироваться на творческих задачах, убрав рутину", - считает Милованов.

Новая мода на знания

Впрочем, Эдуард Рубин, сооснователь Харьковского IT-кластера и основатель харьковской IT-компании Telesens, не разделяет опасения скептиков. По его словам, ИИ не приведет к деградации учеников, а облегчит им обучение.

"Я из того поколения, которое видело появление всех новых технологий цифрового века. Я прекрасно помню дискуссию с появлением калькуляторов: наши дети тупеют, они не смогут считать в уме. Ну не смогут, а зачем в уме? В принципе в тех семьях, в которых родители знали таблицу умножения, дети и сейчас её изучают и свободно ею владеют. А вот те, которые не знали, получили прекрасный инструмент, чтобы догнать первых. Потом появились персональные компьютеры и считалось, что такой компьютер заменит человека. Но оказалось, что это инструмент не вместо, а для человека, который усилил возможности человека", - рассуждает в комментарии "Стране" Эдуард Рубин.

По его мнению, ChatGPT подарит ученикам новые возможности для обучения и сэкономит время на поиск нужной информации.

"С появлением интернета мир не стал тупее, просто человек не тратит время на поиск нужной информации в библиотеках, а на любой вопрос находит ответ в Google. Это сделало умных умнее? Нет, но дало инструмент тем, кто не ходил в библиотеки, и они точно так же быстро находят ответы, как и те, для кого библиотеки были всегда важным инструментом", - считает Рубин.

ChatGPT может стать поворотной точкой в осовременивании и повышении качества образования, уверен также Владимир Спиваковский, основатель первого в Украине частного лицея "Гранд" и международной онлайн-школы "Гранд-Экспо".

"Теперь в топку пойдут рефераты, эссе и упражнения, которые посильны для работы. Туда же отправится рутинная учеба с нелепым запоминанием и заучиванием всякого трэша. А что будет? Будет новая мода на знания. И в эту моду войдут специальные примеры и кейсы, которые можно решить своим мозгом", - рассуждает Спиваковский.

По его мнению, нейросеть способна совершить настоящую революцию в образовании и изменит сам подход к обучению.

"Придется не просто заучивать теоремы, формулы и определения, а связывать их с применением и увязыванием с другими знаниями. И это превратит обычные печальные уроки в интегрированные кейсы с интерактивными вопросами, ответами и сочинениями. Будет 2 в 1: и усвоение фундаментальных знаний, и их прагматичное применение. Только вот пропорция изменится. Если раньше 80% уделялось учебным параграфам и 20% – применению знаний, то теперь будет наоборот - 20:80", - прогнозирует Спиваковский.

Он видит в ИИ несомненные преимущества для сферы образования. По словам Спиваковского, ChatGPT открывает как ученикам, так и преподавателям новые возможности: обучение наконец-то может превратиться в увлекательное, интеллектуальное и многогранное творчество. В котором нейросеть может стать ценным помощником, сэкономив время и усилия на рутинную работу и заучивание ненужной теоретической информации.

"Когда принимают на работу музыканта, у него не спрашивают, что такое терция, нота или диез. Его просят сыграть", - объясняет суть нового подхода к образованию Спиваковский.

Однако нельзя не признать, что нейросети вроде ChatGPT в перспективе могут отобрать у людей профессии, на которые в том числе учатся современные студенты. Развитие искусственного интеллекта уже привело к вымиранию ряда специальностей (например, машинистки, стенографистки, частично даже переводчики), а кассиры в банках и магазинах постепенно становятся исчезающими профессиями. Однако Эдуард Рубин уверен, что вместо специальностей, чьи функции перебирает на себя ИИ, неизбежно появятся новые, где люди смогут себя проявить.

"ИИ поможет в написании текстов, станет важным инструментом для написания программного обеспечения и профессия кодировщика в ИТ индустрии начнёт исчезать. Но появится потребность в высококлассных программистах, процессы разработки новых программ ускорятся, что приведёт к созданию новых продуктов. Конечно, можно и дальше плакать, что ИИ - это плохо, но это только для тех, кто не смотрит вперёд. Так что изучаем ИИ и думаем, куда его применять", - советует Эдуард Рубин.

“Вакцина” от вируса ChatGPT

Джереми Вайсман считает, что рано или поздно мир научится жить с этой "новой цифровой чумой", как научились жить с коронавирусом. Однако ChatGPT в его нынешнем виде - это только начало. По словам профессора, он будет "мутировать" и эволюционировать. И вместо того, чтобы овладеть вирусом, как человечество взяло под контроль ковид, есть риск, что этот искусственный вирус овладеет нами, считает Вайсман.

"Сегодня наши студенты в значительной степени вернулись из кошмара COVID Zoom и снова общаются друг с другом лично. Но вернемся ли мы когда-нибудь из GPT? Будем ли мы развивать сопротивление этой новой чуме в наших классах, или мы просто поднимем руки в знак поражения, примем наших повелителей ИИ и вместе с этим лишим себя возможности писать, творить и критически мыслить для себя? Будет ли жизнь с GPT означать подчинение? Одно можно сказать наверняка: как и COVID, GPT не исчезнет", - предсказывает Вайсман.

В качестве “вакцины” от “вируса GPT” он рекомендует университетам уделять больше внимания живому общению между преподавателями и учениками. По мнению профессора, навыки "живых" взаимоотношений и конструктивного диалога станут более важными для будущего человечества, чем многие из навыков, которые изучаются в вузах сегодня, и которые вскоре будут автоматизированы.

Вместе с тем, Вайсман рекомендует вузам создавать отдельные компьютерные классы с отключенным доступом в Интернет - чтобы учителя были уверены, что в написании эссе и сдаче экзаменов не участвовал ИИ.

В то же время, профессор считает необходимой разработку новых курсов, которые обучат студентов работать с GPT и другими текстовыми генераторами ИИ (например, "Медицинская диагностика с помощью GPT"). По мнению Вайсмана, студенты должны иметь опыт работы с этими программами, поскольку такие навыки будут востребованы на рынке труда.

“Но если позволить текстовым генераторам ИИ быть стандартным студенческим ресурсом в каждом классе или для каждого задания, в конечном итоге это приведет к тому, что машинам будет передана способность критически мыслить или даже обладать базовыми знаниями по рассматриваемому предмету. Это было бы невыполнением основной функции университета — создать общество, обладающее знаниями, способное к критическому мышлению", - предупреждает профессор.

Однако там, где есть кризис, появляются и новые возможности. Коронакризис последних лет привел к довольно революционным изменениям в экономике, образовании и на рынке труда. Некоторые из этих изменений к лучшему, некоторые к худшему. Точно так же и появление ChatGPT может дать толчок существенным изменениям в существующие подходы к обучению и оцениванию знаний.

"Мы не должны делать вид, что появление ChatGPT не является серьезным кризисом или что любой из нас, педагогов, может его избежать. Мы переживаем поворотный момент в истории образования. То, как мы отреагируем, может оказать сильное влияние на ближайшие десятилетия. Я рекомендую нам как педагогам делать все возможное, чтобы развивать способности человеческого разума перед лицом этой новой угрозы нашему интеллекту", - считает Вайсман.