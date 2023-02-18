Доступная теперь в Украине нейросеть ChatGPT менее чем за минуту составила договор о мире между Украиной и Россией.

Причем, если ввести этот запрос снова, то чат-бот будет каждый раз выдавать разные варианты такого соглашения.

"Страна" забивала один и тот же запрос о мирном договоре пять раз и получила пять разных вариантов договоров. На составление каждого из них у нейросети уходило от 30 до 45 секунд.

Наиболее нейтральным вышел первый вариант. Он состоит из десяти пунктов, которые включают перемирие, переговоры о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве, уважение к территориальной целостности двух стран и создание совместной комиссии для внедрения норм соглашения.

Также там есть пункт о неприменении военной силы и разрешении конфликтов дипломатическим путем. Кроме того, подписанты согласны на международных наблюдателей, которые будут следить за исполнением договора.

Второй вариант вышел наиболее проукраинским. Он требует от России вывести войска из Украины - в том числе из Крыма - и передать ей контроль над границей. В то же время там содержится пункт о том, что обе страны должны обеспечить права жителей Донбасса.

В третьем варианте соглашения появляется норма о том, что Россия должна прекратить поддержку сепаратистских групп, а Украина - провести децентрализацию и дать регионам больше языковых прав.

В четвертом варианте договора прописано обязательство Украины уважать права русскоязычного населения (в том числе, в образовании) и предоставить право на культурную автономию. Россию же обязывают вывести войска из Украины за 90 дней.

Пятый вариант вышел нейтрально-формальным, не показав какой-либо конкретики.

Ранее мы писали, что запущенная в Украине нейросеть ChatGPT считает, что Владимир Зеленский ведет переговоры с РФ для мира на Донбассе.

Также "Страна" подробно рассказывала, что такое нейросеть ChatGPT, как ею пользоваться в Украине и кого она оставит без работы.