Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к чат-боту ChatGPT, который уже доступен в Украине, с просьбой разработать законопроект о легализации проституции в стране.

Как пишет Малюська в Facebook, с заданием искусственный интеллект справился за 30 секунд.

Копию документа министр прилагает, замечая: "Подозреваю, Минюст ожидают сокращения уже с понедельника".

"Страна" уже подробно писала о том, что такое нейросеть ChatGPT, как ею пользоваться и кого она оставит без работы.

А сегодня в день релиза мы решили задать чат-боту несколько вопросов о далекой и недавней истории Украины. Ответы оказались весьма неожиданы.

Так, нейросеть заявляет, что Владимир Зеленский ведет переговоры с РФ для установления мира на востоке Украины.

Также она считает, что 24 февраля вторжение РФ произошло только в районе Чернигова, а в тот день еще было некое мифическое решение Конституционного суда Украины, которым были якобы отменены поправки в Конституцию от 2020 года, и тем самым ограничены полномочия президента.

А Переяславскую раду 1654 года чат-бот трактует как защиту украинского государства от польского нашествия (в украинской версии - от "польской агрессии").