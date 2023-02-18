Нейросеть ChatGPT, которая стала доступна в Украине, выдаёт интересную информацию.

Так, на вопрос кто такой Владимир Зеленский, нейросеть, перечисляя общие сведения из его биографии, заканчивает описание словами о том, что одним из пунктов его предвыборной программы было установление мира на востоке Украины и "он продолжает работу в этом направлении, в том числе, и путём переговоров с Россией".

Естественно, сейчас это звучит, мягко говоря, поразительно. Но парадокс объясняется просто - нейросеть сразу предупреждает, что обладает ограниченными знаниями о событиях после 2021 года.

"Так что для тех, кто хочет полностью отрешиться от новостного потока "после 24 февраля" и вернуться в информповестку довоенного мира, ChatGPT предоставляет комфортную машину времени", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Также чат-бот трактует Переяславскую раду 1654 года, когда запорожские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение о подданстве российскому царю, как защиту украинского государства от польского нашествия (в украинской версии - от "польской агрессии»).

"Этот договор стал важным шагом в становлении российско-украинских отношений и стал фундаментом для покровительства Московского царя и создания Российской империи в будущем. Для Украины Переяславская рада также имела большое значение, потому что способствовала объединению украинских земель, которые на тот момент были разделены между Польшей и Турцией. Кроме того договор предоставил украинским козакам и жителям определенные права и свободы", - заявляет нейросеть.

В украинской версии она говорит, что благодаря соглашению украинские земли были объединены в "единую политическую структуру под гетманством Хмельницкого", а договор способствовал сохранению и развитию украинской культуры в условиях "польской и турецкой оккупации".

В конце искусственный интеллект делает оговорку, что это историческое событие до сих пор остается предметом споров между историками. А в украинской версии добавляет, что Переяславская рада стала причиной раскола между козаками, а в будущем - конфликтов украинской и российской элит.

Подробно о том, что это за сеть, мы рассказывали ранее.

Уже есть случаи, когда "искусственный разум" писал медицинские заключения и судебные вердикты, не говоря уже о "безобидных" школьных домашних заданиях и студенческих эссе. ChatGPT может писать тексты, создавать картинки и видео, работать вместо айтишников (например, продуцировать программные коды). И этим уже заинтересовались не только те, кто хочет переложить на искусственный интеллект часть своей работы, но и бизнес.