У президента США Джо Байдена пока не запланировано встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе поездки в Польшу.

Об этом сообщил в пятницу, 17 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста на брифинге.

"Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским", - заявил Кирби.

Напомним, президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля совершит поездку в Польшу. У него запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами "Бухарестской девятки" - группы союзников США по НАТО на восточном фланге.

В Белом доме рассказали, что Байден выступит с речью в преддверии годовщины вторжения России в Украину, в которой расскажет о том, как "Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, защищающий свою свободу и демократию, и о том, как США будут продолжать стоять рядом с народом Украины столько, сколько потребуется".

Ранее мы писали, что, по данным польских СМИ, Джо Байден может провести встречу с президентами Украины и Польши - Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве в рамках визита в Европу.