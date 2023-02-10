Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля совершит поездку в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 10 февраля.

По данным пресс-службы, Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины. Кроме того, президент США планирует встречу с лидерами "Бухарестской девятки" - группы союзников США по НАТО на восточном фланге - чтобы подтвердить "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности Североатлантического союза".

В Белом доме добавили, что Байден выступит с речью в преддверии годовщины вторжения России в Украину, в которой расскажет о том, как "Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, защищающий свою свободу и демократию, и о том, как США будут продолжать стоять рядом с народом Украины столько, сколько потребуется".

Напомним, ранее о том, что Байден может посетить Польшу в феврале, на годовщину вторжения России в Украину, писали американские СМИ. В частности, сообщалось, что в Польшу может приехать и Владимир Зеленский, который представит мирный план, "и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине".

Но Зеленский тогда эту информацию опроверг и заявил, что приглашения в Польшу на встречу с Байденом не получал.