Байден планирует визит Европу в годовщину вторжения России в Украину - NBC

Президент США Джо Байден планирует поехать в Европу с официальным визитом в годовщину полномасштабного вторжения РФ Украину - 24 февраля.

Об этом сообщил корреспондент NBC Джош Лендерман в своем Twitter-аккаунте.

"Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце", - написал журналист со ссылкой на источники.

При этом, по данным NBC, сейчас рассматривается несколько стран, куда может приехать Джо Байден, среди них и Польша.

Телеканал сообщает, что одна из целей возможной поездки Байдена в Европу состоит в том, чтобы "создать такой же символически значимый и стратегически важный момент, как визит Зеленского в Вашингтон".

Вместе с тем, окончательные решения по поездке президента США еще не приняты.

По словам трех официальных лиц США, представители администрации Байдена также обсуждали объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине, приуроченного к годовщине вторжения России.

Напомним, вчера Байден обсудил помощь Украине с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии.

Также сообщалось, что на днях в доме Байдена 13 часов проводили обыск и нашли еще шесть секретных документов.