Президент США Джо Байден обсудил помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер в своем Твиттер-аккаунте.

По словам пресс-секретаря администрации президента США, Байден говорил о "тесной координации в отношении поддержки Украины".

Напомним, сегодня Байден объявил о решении отправить в Украину 31 танк M1 Abrams и заявил о подготовке наступления ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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