В среду, 25 января, в Украине идет уже 336-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 24 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

26 января

06.40 В Италии нижняя палата парламента продлила до 31 декабря 2023 года постановление, упрощающее процедуру поставок Украине вооружений.

Об этом пишут СМИ.

06.30 Поставка современных танков позволит ВСУ нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Также Институт отмечает, что российские силы продолжали наносить наземные удары в районе Бахмута, но при этом добились незначительных территориальных успехов.

06.15 Карта воздушных тревог на сейчас.