В среду, 25 января, в Украине идет уже 336-й день войны с РФ.
О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 24 января.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
26 января
06.40 В Италии нижняя палата парламента продлила до 31 декабря 2023 года постановление, упрощающее процедуру поставок Украине вооружений.
Об этом пишут СМИ.
06.30 Поставка современных танков позволит ВСУ нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию.
Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).
Также Институт отмечает, что российские силы продолжали наносить наземные удары в районе Бахмута, но при этом добились незначительных территориальных успехов.
06.15 Карта воздушных тревог на сейчас.