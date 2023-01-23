В понедельник, 23 января, главы МИД стран Евросоюза одобрили новый транш помощи для Украины на 500 миллионов евро.

Об этом сообщает Reuters.

Это седьмой транш для Украины из средств Европейского фонда мира, предоставление которого ранее блокировала Венгрия.

Сегодня журналисты сообщили, что Венгрия не намерена блокировать указанный транш.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия выступает против введения 10-го пакета санкций против РФ, который планируют объявить 24 февраля.

Кроме того, в начале декабря Венгрия заблокировала выделение 18 млрд финансовой помощи Украине в 2023 году.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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