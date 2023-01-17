Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, в том числе современные системы.

Такое заявление сделала в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает телеканал CNN.

Глава ЕК подчеркнула, что ожидает, что подобное решение примут на встрече контактной группы по Украине на немецкой авиабазе "Рамштайн", которая состоится 20 января.

"У Евросоюза нет своих войск, но я с самого начала заявляла, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы. Поэтому я ожидаю, что на встрече в Рамштайне, которая будет 20 января, будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

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