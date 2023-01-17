Нидерланды передадут Украине одну батарею ЗРК Patriot.

Об этом официально сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Также он рассказал о завершении спасательных работ в Днепре, где после прилета ракеты в жилой дом погибли 45 человек, телефонном разговоре с президентом Германии и визите Елены Зеленской в Давос, где она представила украинскую "формулу мира".

Ранее о том, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, писал Bloomberg со ссылкой на источники.

Между тем украинские военные уже прибыли в США для обучения работе с ПВО "Пэтриот". Обучение пройдет на базе американских сухопутных войск Форт-Силл в штате Оклахома.

"Страна" рассказывала, что означает передача Украине самого передового на Западе комплекса ПВО.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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