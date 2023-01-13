"Недели, а не месяцы". В Пентагоне пообещали ускоренно обучить украинских военных управлению БМП Bradley
США на следующей неделе начнут готовить украинских военных обращению с БМП Bradley.
Об этом заявил в четверг, 12 января, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, пишет UrduPoint News.
"Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы", - сказал Райдер.
По его словам, украинских военнослужащих начнут обучать управлению БМП Bradley в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка.
Напомним, накануне пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Украина получит БМП Bradley, которые вошли в новый пакет помощи от США, через "несколько недель".
Ранее мы писали, что, по данным Politico, Пентагон может включить в следующий пакет помощи для Украины боевые бронированные машины Stryker.
Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.