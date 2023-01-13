США на следующей неделе начнут готовить украинских военных обращению с БМП Bradley.

Об этом заявил в четверг, 12 января, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, пишет UrduPoint News.

"Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы", - сказал Райдер.

По его словам, украинских военнослужащих начнут обучать управлению БМП Bradley в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка.

Напомним, накануне пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Украина получит БМП Bradley, которые вошли в новый пакет помощи от США, через "несколько недель".

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