В конце января Пентагон проведет обучение для украинских военных для работы на БМП Bradley.

Курс для полутысячи украинских военнослужащих будет продолжаться в течение месяца.

Об этом сообщила заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

По ее словам, США также планируют "запуск новой общевойсковой подготовки". Она займет несколько месяцев.

"Эта новая обучающая программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за один раз. Итого, примерно 500 солдат в течение примерно месяца", – уточнила Купер.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина в 2023 году получит западные танки и другое вооружение, которое Киев просит у партнёров.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.