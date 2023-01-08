В воскресенье, 8 января, в Украине идет уже 319-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 7 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

8 января

11:58 Российские войска продолжают оставаться на Кинбурнской косе, сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует столь легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Контроля абсолютного нет ни у одной из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где ведутся бои", - объяснила Гуменюк.

По ее словам, на всем южном фронте критических изменений нет. Украинская сторона больше сосредоточена на ликвидации живой силы противника в его тыловых районах.

11:48 Снова сообщают о взрывах в Херсоне.

11:40 Фото из Лимана Донецкой области.

11:10 Сегодня в Украине возможны аварийные отключения электроэнергии, сообщает "Укрэнерго". Это будет происходить, если на местах будут превышаться лимиты, определенные этой компанией.

"По состоянию на 11:00 8 декабря устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым минувшим воскресеньем. Для обеспечения баланса "производство-потребление" до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", - разъясняет "Укрэнерго".

10:58 До конца марта федеральное правительство Германии хочет поставить Украине 40 бронетранспортеров Marder. Но откуда они должны появиться? Как ни парадоксально - из Греции, пишет Bild.

Отвечая на вопрос издания, высокопоставленный греческий военный сказал, что Афины готовы уступить свою очередь Украине. "Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка БТР будет отложена", — сказал он.

Схема тут такая. Ранее Греция передала Украине 40 советских БМП-1. В рамках "кольцевого обмена" она должна была получить такое же количество немецких Marder. Именно их Греция и готова уступить Украине.

10:40 Российское командование, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступательных действий в двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье. Об этом свидетельствует то, как Россия работала над улучшением обороны в этих секторах, говорится в очередной сводке британской военной разведки.

"В последние недели Россия укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов. Россия сохраняет большие силы в этом секторе", - пишут военные аналитики.

Они обращают внимание на то, что крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно поставит под вопрос жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым. Украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

"Решить, противодействие какой из этих угроз следует отдать приоритет, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию", - заключает британская разведка.

10:20 Президент США Джо Байден уже готовится к началу компании по переизбранию, и его команда прорабатывает детали будущей избирательной кампании, сообщили источники американского издания The Hill.

Предполагается, что 80-летний Байден может объявить о намерении баллотироваться на второй срок уже в феврале. При этом, официальное объявление о выдвижении может произойти в апреле.

Как пишет издание, решение о предвыборной кампании принимается на фоне того, что некоторые демократы все еще сомневаются в намерении господина Байдена баллотироваться. В основном это связано с возрастом главы государства, который уже является самым пожилым президентом в истории США.

Сам президент говорил, что намерен баллотироваться на второй срок, но еще не принял окончательного решения. По информации The Hill, глава государства обсуждал решение с семьей во время отпуска на острове Санта-Крус в конце декабря — начале января.

10:11 Из-за холодной погоды отключения электроэнергии в Украине возможны не только днем, но и ночью, предупредил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Сейчас в Украину вернулись морозы. Все начинают включать отопители и другие мощные электроприборы одновременно и возникает перегрузка. Дополнительная нагрузка на поврежденные после обстрелов электросети может привести к авариям. Поэтому могут возникать перепады напряжения", - объясняет ДТЭК в своем официальном телеграм-канале.

При этом в "Укрэнерго" заявили, что вероятность "полного блэкаута" в Украине крайне маловероятна.

10:08 Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь, свидетельствует мониторинговая группа "Беларуськи Гаюн".

За последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ, утверждают наблюдатели. "Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины", - пишет "Беларуськи Гаюн".

Военные прибывали в последние дни эшелонами по 700-800 человек в каждом.

10:03 Сообщают о взрывах в Херсоне.

10:00 Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. Фото мэра Александра Гончаренко.

09:50 На востоке Украины, где идут бои, установились низкие температуры. По данным Гидрометцентра, сейчас там в районе 14-16 градусов мороза.

При этом до 12 января будет постепенно теплеть, но и тогда по ночам будет мороз до -9.

Это значит, что грунт промерзнет для продвижения тяжелой техники.

"Ожидаем интенсификацию боевых действий. Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника наконец сможет продвигаться вперед быстрее. Но не забываем, что погода все равно способствует и нам, и рашистам", - написал у себя в телеграм-канале губернатор Луганской области Гайдай.

Холода вызовут и рост энергопотребления. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук уже проинформировал о возможных отключениях света не только днем, но и ночью из-за холодной погоды.

09:35 Большинство немцев скептически относятся к поставкам в Украину танков и бронемашин.

Об этом говорят результаты опроса института общественного мнения Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Решение правительства Германии о поставке боевых машин пехоты Marder 49 процентов опрошенных считают скорее неверным, а 40 процентов - скорее правильным.

По танкам разрыв еще больше: 50 процентов против передачи в Украину боевых танков, 38 процентов - за.

09:11 В Запорожье ночью был прилет кассетных боеприпасов на территорию складских помещений, сообщил губернатор Александр Старух.

09:10 Сообщают, что это последствия прилета "Хаймарсов" по Старобешевской ТЭС к югу от Донецка.

08:53 Последствия удара по неподконтрольной Еленовке в Донецкой области (южнее Донецка).

08:49 В Мерефе Харьковской области, где вчера был ракетный удар, попали в промышленное предприятие.

Об этом сообщили власти региона. Также, напомним, в Мерефе погиб 50-летний местный житель.

08:45 В качестве варианта остановки войны Украине предлагают "корейский сценарий", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

(Этот сценарий включает разделение территорий без подписания мирного договора и политического урегулирования, но с фактической остановкой войны, как произошло с Северной и Южной Кореей, которые поделились по 38-й параллели).

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель", - сказал Данилов в эфире телемарафона.

Он снова повторил недавние заявления о том, что представитель Путина Дмитрий Козак сейчас ведет переговоры об этом в Европе.

По словам Данилова, Козак "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они (россияне - Ред.) готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть с сегодняшнего дня и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-нибудь перемирие".

08:34 Подтверждено продвижение российских войск в Соледаре, пишет американский "Институт изучения войны".

На кадрах с геолокацией видно наемника группы Вагнера на заводе "Артемсоль" в центре города, заявляют аналитики в своей утренней сводке.

Украинские войска удерживают северо-западную часть населенного пункта, добавляют эксперты после анализа фото и видео.

Также "силы группы Вагнера продвинулись в Клещеевку" к югу от Бахмута.

Несмотря на это, россиянам еще далеко до окружения Бахмута, полагают в "Институте". Трасса Северск-Бахмут находится в семи километрах от подтвержденных границ российского наступления, а Славянск-Бахмут - в 13, пишут эксперты.

"Учитывая, что в последнее время скорость продвижения в этом районе составляла не более нескольких сотен метров в день, крайне маловероятно, что российским силам удастся организовать механизированное наступление на эти пути сообщения и двигаться в направлении окружения Бахмута", - сообщается в сводке.

08:25 Паблики "ДНР" пишут о двух удара по электростанциям, которые находятся на неподконтрольных территориях.

В результате удара "Хаймарсов" повреждена Старобешевская ТЭС в поселке Новый Свет (примерно 40 км от линии фронта к югу от Донецка).

Также сообщали о взрыве в районе Зуевской ТЭС, но местные "власти" говорят, что на подлете сбита ракета "Точка-У", и станция работает штатно.

08:14 Утренняя сводка Генштаба. Главное:

1. Несмотря на заявленное прекращение огня, противник за минувшие сутки нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время были сбиты 3 разведывательных БПЛА "Орлан-10".

2. Отражены атаки россиян в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области - а также Раздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

О продвижении РФ в Соледаре, о чем сообщал вчера ряд источников, в сводке не говорится.