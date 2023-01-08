Ситуация в Соледаре непростая, это признал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

В городе идут жестокие бои, но сам населенный пункт не под контролем противника. Таким образом спикер вечером подтвердил дневную информацию Министерства обороны о сложной обстановке у важного для обороны Бахмута населенного пункта.

"Наши подразделения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе", - сказал Череватый.

Комментировать вопрос контроля над важнейшими транспортными артериями, окружающими город, Череватый не стал, отметив лишь, что "есть и наш контроль, и контроль врага".

Ранее в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 8 января город Соледар на Бахмутском направлении не упоминался в числе населенных пунктов, где идут обстрелы и бои, но тяжелые бои в городе уже признало военное командование.

В американском Институте изучения войны (ISW) подтвердили продвижение войск России в Соледаре, но отметили его крайне низкие темпы.

"Учитывая, что в последнее время скорость продвижения в этом районе составляла не более нескольких сотен метров в день, крайне маловероятно, что российским силам удастся организовать механизированное наступление на эти пути сообщения и двигаться в направлении окружения Бахмута", - сообщается в сводке ISW.