В американском "Институте изучения войны" подтвердили продвижение российских войск в Соледаре Бахмутского района Донецкой области, о чем накануне сообщал ряд источников.

Об этом пишет американский Институт изучения войны.

На кадрах с геолокацией видно наемника группы Вагнера на заводе "Артемсоль" в центре города, заявляют аналитики в своей утренней сводке.

Украинские войска удерживают северо-западную часть населенного пункта, добавляют эксперты после анализа фото и видео.

Также "силы группы Вагнера продвинулись в Клещеевку" к югу от Бахмута.

Несмотря на это, россиянам еще далеко до окружения Бахмута, полагают в "Институте". Трасса Северск-Бахмут находится в семи километрах от подтвержденных границ российского наступления, а Славянск-Бахмут - в 13, пишут эксперты.

"Учитывая, что в последнее время скорость продвижения в этом районе составляла не более нескольких сотен метров в день, крайне маловероятно, что российским силам удастся организовать механизированное наступление на эти пути сообщения и двигаться в направлении окружения Бахмута", - сообщается в сводке.

Напомним, в украинском Генштабе пока не подтверждают продвижение российских войск в Соледаре.

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