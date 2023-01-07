Одна из самых напряженных точек на фронте сейчас - это Соледар в Донецкой области.

Российские телеграм-каналы со вчерашнего дня активно пишут о продвижении "вагнеровцев" через центр города. Якобы им удалось выйти к соляным рудникам и к промзоне "Артемсоли" в северо-западной части Соледара.

ВСУ подтверждают продвижение россиян в Соледаре. Но говорят, что оно не такое значительное, как заявляют российские телеграмм-каналы.

Пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады сообщает, что в городе продолжаются ожесточенные бои.

"Все хорошо. Работаем. Про Бахмутское и Соледар — не все так, как пишут... Там тяжелые бои сейчас", — сообщает пресс-служба бригады.

Ранее "вагнеровцы" опубликовали видео, снятое в одном из захваченных зданий. Также звучали заявления, что противник появился у соляного рудника №13.

Украинские военные телеграмм-каналы и журналисты пишут, что линия фронта в Соледаре существенно не изменилась, большая часть города под контролем ВСУ, россияне иногда прорываются в промзону Артемсоли, но оттуда их выбивают. И сейчас она контролируется украинскими военными.

"Соледар остается под контролем Сил Обороны Украины", — заявил и заместитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

При этом явно видны попытки россиян окружить Соледар и заблокировать имеющийся там украинский гарнизон. Сегодня Генштаб ВСУ подтвердил слухи о боях, которые ведутся к к северо-западу от Соледара, в районе станции Соль. Атаки россиян там, по данным Генштаба, отражены.

Ранее россияне заявляли, что атакуют в районе населённого пункта Краснополье около Соли.

Напомним, что Соледар упоминался и в сводке Генштаба ВСУ.

А советник ОП Алексей Арестович говорил, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных под Бахмут, Соледар и Запорожье.

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