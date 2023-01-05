Под Бахмут и Соледар, а также на Запорожское направление, российское командование заводит новые подразделения.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, пока речь идет примерно о 10 тысячах мобилизованных в прошлом году, которых сразу не отправили на фронт, и эта цифра будет увеличиваться.

Ранее мы писали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация, которую провела Россия, была необходима, чтобы продолжить наступление в Украине.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.