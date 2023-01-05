Россия готовится к обострению ситуации в феврале, а соратник Виктора Медведчука экс-нардеп Тарас Козак проводит встречи европейцами и склоняет к подписанию мирных соглашений в духе Минских.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Февраль для них будет решающий. Потому что даты для них (важные), годовщина и тому подобное. Они готовятся к обострению.

Сейчас человек по фамилии Козак активизировался. Проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля "Минск-3".

Конечно, мы на это не пойдем. Много есть маркеров, которые дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос.

Во второй половине февраля Мюнхенская конференция по безопасности будет происходить, 23-24 февраля события в Нью-Йорке. Красный крест сейчас начал очень беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян. Много маркеров, которые указывают, что в феврале может быть определенное обострение", – сказал Данилов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в начале января в России закроют границы, объявят военное положение и новую волну мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.