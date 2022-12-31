В начале января в России закроют границы, объявят военное положение и новую волну мобилизации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своем видеообращении к военнообязанным гражданам Российской Федерации на русском языке.

"В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол, и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях", - сказал чиновник.

Он призвал россиян любой ценой избегать мобилизации, чтобы спасти свою жизнь.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов называл дату начала новой волны мобилизации в России – 5 января.

"При формировании новых подразделений им не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - заявил Буданов.

Ранее Резников объяснял, почему Россия не начнет новое наступление раньше февраля.