Новое масштабное наступление России не может начаться раньше февраля.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью изданию "Левый берег".

В ответ на вопрос журналистов о возможности еще одной российской операции с территории Беларуси Резников напомнил, что после первой волны мобилизации в России около 150 тысяч резервистов направили на линию фронта, а еще 150 тысяч "готовят в разных лагерях на разных территориях: и в России, и в Беларуси, в части тех оккупированных городов, из которых они поведут наступление".



"Если, например, россияне примут решение идти в наступление, то по возможности подготовить свой контингент это реалистично не раньше февраля", - сказал министр обороны Украины.



Он также прокомментировал вероятность участия в таком наступлении военнослужащих белорусской армии.

"Это будет зависеть от понятия полного поглощения Беларуси как таковой, ее субъектности. Если оно произойдет, если белорусские солдаты будут готовы выполнять приказы российских генералов – это один сценарий. Если белорусские солдаты не будут готовы выполнять приказы российских генералов, а только своих, белорусских – это абсолютно другой сценарий", – сказал он.



При этом глава министерства обороны Украины считает, что новое наступление в западные или северные районы Украины закончится провалом.



"Снова пойти неподготовленными на западе, с попытками что-то там перерезать – у меня вопрос: а удерживать вы как планируете? Это же нужно гарнизоны там держать, иметь логистическое снабжение, нужно давать еду, патроны, топливо. А местное население на западе Украины будет спокойно встречать вас с караваями на улице. Ага. С цветами", - с сарказмом заявил Резников.



Также Резников ответил на вопрос, почему страны Запада пока не дают Украине ракеты дальнего радиуса действия.



"Вопрос попробовать не поднять до очередного уровня эскалации ситуации со стороны западных партнеров постоянно звучит – и мы к этому уже привыкли. Это для нас уже как must have ("то, что обязательно должно быть" – Ред.). Потому что теория "Don’t provoke Russia" ("не провоцируйте Россию" - Ред.) с 2008 года громко звучит, но она не работает, о чем мы постоянно говорили, говорим и будем говорить нашим партнерам", – сказал он.

Кроме того, министр высказал мнение, что желание реванша у России будет всегда.



"Даже завтра, после победы над Российской Федерацией, россияне не успокоятся и, к сожалению, ни одно изобретение Илона Маска в космос не отвезет их всех. Этот сосед останется. А это означает, что они будут мечтать о реванше, о мести. Изменится режим, но они такие, какие есть. И через пять лет будут мечтать вернуться с реваншем, или через десять", – считает Резников.

Ранее аналитики минобороны Германии заявили, что Россия может попытаться возобновить наступление в Украине уже в апреле 2023 года.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня сказал, что нельзя недооценивать РФ и нужно готовиться к новым наступлениям.