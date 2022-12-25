Российские войска надеются начать еще одно наступление в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой. Речь идет о Лиманском направлении.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытается проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери", - пояснил он.

До настоящего времени на Лиманском направлении россияне продвинуться не пытались - с тех пор, как оставили город в начале октября. Правда, Лиман и его окрестности подвергаются периодическим обстрелам.

Напомним, в ноябре в ВСУ рассказали, что украинские военные ведут маневренную оборону и готовы на "лиманские операции", когда враг даст слабину.

Ранее мы писали, что спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска не прорывали украинскую оборону в Бахмуте Донецкой области и не имеют там переломного успеха.

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