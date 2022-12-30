Западную группу войск РФ в Украине может возглавить генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Он станет как минимум четвертым командиром соединения после вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного три месяца назад. Ранее Никифоров участвовал в провальном для России "наступлении на Киев".

Об этом напоминают в разведке Британии.

"Будучи начальником штаба Восточной группы войск России в первые недели вторжения, Никифоров должен был принимать активное участие в планировании катастрофической попытки этой группы войск и воздушно-десантных войск продвинуться на Киев с северо-запада через Чернобыльский район", - говорится в сообщении.

Перед западной группой войск стоит задача удерживать район Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте, говорится в сообщении.

Ранее в ГУР Минобороны сообщали, что Никифоров связан с куратором ЧВК "Вагнер" Пригожиным и это назначение - "проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека из орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина".

Напомним, Институт изучения войны добавляет, что связи Никифорова с "Вагнером" можно проследить до войны на Донбассе. По данным Bellingcat, в 2014-2015 году он был начальником штаба 58-й армии, которая составляла основу сил "ДНР" и "ЛНР".

СБУ также ранее сообщала, что именно Никифоров отдал приказ командиру ЧВК Дмитрию Уткину (более известному по позывному "Вагнер", который и дал название ЧВК) сбить транспортный самолет с украинскими десантниками Ил-76 в июне 2014 года под Луганском.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.