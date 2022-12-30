Нельзя недооценивать РФ, нужно готовиться к новым наступлениям.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA.

По его словам, нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин изменил свою общую цель по поводу войны против Украины, а именно - получить контроль над государством.

Так, Россия мобилизовала много новых войск, в том числе и обученных.

"Они продемонстрировали готовность терпеть болезненные потери, и они обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, чтобы получить больше боеприпасов и больше оружия.

Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Мы не должны недооценивать Россию", - сказал Столтенберг.

Ранее мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставки оружия Украине - это самый быстрый путь к миру.

Также "Страна" рассказывала, что Йенс Столтенберг назвал главную задачу НАТО на время войны в Украине. По мнению генсека Альянса, задачей является предотвращение выхода военных действий за пределы Украины.